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Türkiye'den üç şehir dünyanın '100 marka şehri' listesinde

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "City Index 2024" araştırmasıyla bu yılın 100 marka şehri açıklanırken İstanbul, Antalya ve İzmir yine listede yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 11:18, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:21
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Türkiye'den üç şehir dünyanın '100 marka şehri' listesinde

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 100 dünya şehri sıralamasının belirlendiği ankete Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan olmak üzere 20 ülkeden 15 bin kişi katıldı.

Şehirler tanınırlık, saygınlık ve tercih edilebilirliğin yanı sıra iş hayatı ve yatırım cazibesi, kültür ve miras, bilim ve eğitim, yönetişim, yaşanabilirlik, halk ve değerler, sürdürülebilirlik olmak üzere 7 ana başlık ve 45 alt başlık altında araştırıldı.

- Londra ilk sırada

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listenin ilk üç sırasında Londra, New York ve Paris yer aldı. Tokyo 4'üncü sırada bulunurken Dubai'nin 5'inci, Singapur'un 6'ncı, Los Angeles'in 7'nci, Sydney'in 8'inci, San Francisco'nun 9'uncu, Amsterdam'ın 10'uncu olduğu görüldü.

Genel sıralamada geçen yıl 57'nci olan İstanbul 6 sıra yükselerek bu yıl 51'inci oldu. Aynı listede yer alan Antalya 93'üncü, İzmir 98'inci sırada yer buldu. 3 büyükşehrin temel başarı sıralaması yapıldı. Tanınmada İstanbul 31'inci, Antalya 95'inci, İzmir 100'üncü oldu.

Saygınlıkta da 51'inci sırada İstanbul bulunurken Antalya 93, İzmir 97'nci sırada yer aldı. Tercih edilebilirlik sıralamasında ise İstanbul 62'nci, Antalya 93'üncü, İzmir 97'nci oldu.

- "Ülke tanıtımına şehirler de dahil edilmeli"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, araştırmada turizm merkezleri arasında bulunan İstanbul, Antalya ve İzmir'in de listede yer aldığının altını çizerek "Sadece tarihin, doğanın bahşettiği üstünlük ve nimetler sayesinde İstanbul'un belli bir sırada yer alması doğal. O, bir dünya şehri ancak şehir markasının yönetilerek küresel sıralamada daha üst yerlere gelmesi gerekiyor. Örneğin yaklaşık 5 milyar kişinin dahil olduğu internet ve dijital dünyada şehrin mevcudiyeti güçlendirilebilir ve 'bilinme', 'tanınma' özelliklerinde rakipleriyle boy ölçüşebilir." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın turizm yatırımları ve merkezi yönetim tarafından yürütülen tanıtım çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çektiğini belirten İlgüner, İzmir'in de listede yer alan şehirler arasında bulunduğunu söyledi. İlgüner, "Ülke tanıtım çalışmalarına şehirlerin dahil edilmesinin önemi her geçen gün biraz daha anlaşılırken bu anlayış ve gelişmenin ülkemiz için de geçerli olması beklenmelidir." diye konuştu.

"City Index 2024" araştırması sonucunda belirlenen ilk 10 şehir şöyle:

SıraŞehirÜlkePuan
1LondraBirleşik Krallık90,9
2New YorkABD89,8
3ParisFransa87,8
4TokyoJaponya86,8
5DubaiBAE86
6SingapurSingapur85,4
7Los AngelesABD85
8SydneyAvustralya83,7
9San FranciscoABD82,9
10AmsterdamHollanda82,1

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