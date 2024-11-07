DEM Partili Bakırhan ve Mardin İl Başkanı hakkında yasal işlem başlatıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına, başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak Siirt Milletvekili ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 4 Kasım 2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un 4 Kasım 2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.