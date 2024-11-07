MSB'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yorum yok

Milli Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.



Yapılan toplantı sonrası "ABD seçimlerden önce dış basında yer alan bazı haberlerde, Donald Trump ve rakibi Kamala Harris Suriyede olası herhangi bir durum yaşanmadığı takdirde çekileceğine dair bilgiler yazıldı." Bu konuya dair Milli Savunma bakanlığı kaynakları, hem Suriye'ye olası bir kara operasyon yapılma ihtimali hem de ABD askerlerinin Irak ve Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair sorular üzerine ilgili soruya ilişkin şunları söyledi:



"Bölgemizdeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, ona göre de tedbir almaktayız. ABD daha önce de Suriye'den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir."



"Bahçeli'nin Öcalan Çağrısına Yorum Yok"

Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik "örgütü lağvet, umut hakkından istifade et, TBMM'de DEM Parti grubunda konuş" çağrısına ardından gündemde geniş yer bulan bu açıklama hakkında, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bir basın mensubu tarafından yöneltilen soruya yanıt verdi. Yetkililer, bu konunun tamamen iç siyasetle ilgili olduğunu belirterek, "Bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacağız" dedi.