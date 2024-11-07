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Erken Rezervasyon ile Tatil Masraflarınızı Azaltmanın Yolları



Tatile çıkmak için artık önemli meblağda bir bütçe ayırmak gerekiyor. Tatil hayallerinden vazgeçmek istemeyen ve aynı zamanda çok yüksek bir bütçe ayırma taraftarı olmayanlar ise rotasını erken rezervasyon kampanyalarına çeviriyor. Otellerin tamamı olmasa da büyük bir bölümü erken rezervasyon yaptıran tatilciler için çeşitli oranlarda indirimler uyguluyor. Bu indirim oranları kimi zaman %30 kimi zaman %50 ve kimi zaman da %70 oranlarını bulabiliyor. Eğer tatil masraflarınızı düşürmek istiyorsanız siz de tercihinizi erken rezervasyondan yana kullanın.

Erken dönemde yerinizi ayırtarak çok daha rahat bir yıl geçirebilirsiniz. Sezon açıldığında ise otel bulma, uçak bileti alma, indirim araştırma gibi stresli süreçler yaşamaktan kurtulmuş olursunuz. Peki, nasıl bir yol haritası izlemelisiniz? Sizler için bazı tüyolar aktaracağız, uygulayarak siz de tatil masraflarınızı azaltabilirsiniz.



Popüler Bir Bölgeyi Seçmeyin!



Tatil için gideceğiniz yeri dikkatli seçmeniz bütçenize katkıda bulunur. Öncelikle popüler lokasyonlarda her açıdan fiyatların daha yüksek olduğunu bilmelisiniz. Hem otellerin konaklama ücretleri hem yeme içme ücretleri daha yüksek rakamlara tekabül eder. Bu durum uçak biletleri ya da otobüs biletleri için de geçerli olabiliyor. Bunun yerine daha az popüler bir lokasyonu tercih ederseniz her bakımdan daha az ödeme fırsatından da faydalanmış olursunuz.

Türkiye'de tatil için harika bölgeler yer alıyor ve bu da seçeneklerinizin çok fazla olduğu anlamına geliyor. Az bilinen tatil yörelerinde de pek çok otel hizmet veriyor. Doğası ve sahilleriyle beğeni toplayan bir tatil bölgesinde de eşsiz bir tatil keyfi yaşayabilirsiniz. Daha az öder ve bütçeden yaptığınız tasarrufla tatil sürenizi uzatabilirsiniz.



Sezon Ortasında Tatile Çıkmayın!



Elbette erken rezervasyon indiriminden faydalanmak için sezon henüz başlamadan otelinizi seçmeniz ve yerinizi de ayırtmanız gerekir. Ancak hangi dönemde otelde kalacağınız, faydalanacağınız indirim oranlarında belirleyici oluyor. Otellerin tam doluluk oranına ulaştığı dönem sezon ortasıdır. Bu dönemde konaklama fiyatları bir miktar yükselir. Eğer sezonun tam ortası yerine sezon başı ya da sezon sonunu seçerseniz daha yüksek indirim fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bu arada erken rezervasyon otelleri ne kadar indirim uyguluyor sorusunun yanıtı otele ve tatil yapacağınız zamana göre değişir. ETS internet sitesi üzerinden otelleri listeleyebilir, erken rezervasyon durumunda sunulan indirim oranlarını görebilirsiniz.

Otel Tercihinizi Dikkatli Yapın!



Otellerde konuklara çok sayıda hizmet sunuluyor. Bu hizmetlerin kalitesi ve sayısı ödemeniz gereken konaklama ücretinde de belirleyicidir. Bu nedenle dikkatli bir şekilde tercih yapmalı ve kullanmayacağınız hizmetleri sunan oteller yerine sadece size uygun hizmetler sunan otelleri seçmelisiniz. Bu durumda daha az ödeme şansınız da olur. Mutlaka bol yıldızlı lüks otelleri tercih etmek durumunda değilsiniz. Butik otellerde dahi konforlu ve kaliteli bir hizmet almanız mümkün olabilir. Sonuç olarak otel seçiminizi yaparken hangi hizmetlere ihtiyacınızın olduğunu da göz önünde bulundurun.



Tam Pansiyon Konaklamayı Seçin!



Otellerde yarım pansiyon, oda + kahvaltı ya da tam pansiyon gibi farklı konaklama seçenekleri sunulur. En ekonomik olanı ise tam pansiyon konaklamadır. Bu durumda yemek için her öğünde otel dışına çıkmanız gerekmez ve tatil boyunca ekstra bir yemek ile ulaşım gideriniz olmaz. Ancak otelde zaman geçirmek yerine bölgede gezerek tatil yapmayı düşünüyorsanız bu durumda oda + kahvaltı seçeneği size daha uygun olacaktır. Öğle ve akşam yemekleri için otele dönmek zorunda kalmazsınız. Nasıl bir tatil yapacağınızı da göz önünde bulundurarak en uygun konaklama seçeneğine yönelin. Oteller için hemen ETS internet sitesini ziyaret edin ve erken rezervasyon indirimlerini kaçırmayın!



