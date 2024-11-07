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Turist Rehberliği Meslek Kanunu Resmi Gazete'de

Ülkesel veya bölgesel turist rehberliği eğitim programına, üniversitelerin turist ve turizm rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olanlar başvurabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 13:53, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 13:56
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Turist Rehberliği Meslek Kanunu Resmi Gazete'de

6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Kültür Ve Turizm Bakanlığına Verilen Yetki Ve Görevlerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ülkesel veya bölgesel turist rehberliği eğitim programına, üniversitelerin turist ve turizm rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olanlar başvurabilecek.

Eğitim programı kapsamında, genel turizm bilgisi, turizm mevzuatı, turizm sosyolojisi, Türkiye'nin tarihi ve turizm coğrafyası, genel Türk tarihi ve kültürü, Osmanlı İmparatorluğu tarihi, arkeoloji ve mitoloji, Roma, Yunan ve Bizans tarihi, genel sanat tarihi, dinler tarihi, genel sağlık bilgisi, ilk yardım, sağlık turizmi, turist sağlığı ve turist psikolojisi, iletişim becerileri ve meslek etiği, Anadolu medeniyetleri tarihi, Türk halk bilimi, Türk dili ve edebiyatı ile geleneksel Türk el sanatları, Türkiye'nin flora ve faunası, doğa tarihi, müzecilik ve tarihi eserlere ilişkin suçlar başlıkları altında dersler verilecek.

Eğitim programının süresi ülkesel eğitim programlarında en az yedi yüz ders saati, bölgesel eğitim programlarında ise bölge başına en az yüz elli ders saati olacak.

Eğitim programı sonunda yapılacak yazılı sınavda her bir konu başlığından en az elli puan ve ortalamada en az yetmiş puan alan aday başarılı sayılacak.

- Uygulama gezisi

Katılımcılar, Bakanlığın gözetim ve denetimi altında birlikler veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen uygulama gezisini tamamlaması ve gezi sonunda yapılan sınavda başarılı olması zorunlu olacak. Uygulama gezileri, ülkesel veya bölgesel eğitim programları için ayrı ayrı düzenlenecek.

Uygulama gezisine katılabilmek için eğitim programının başarı ile tamamlanması zorunlu olacak. Üniversitelerin turist ve turizm rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlar doğrudan uygulama gezisine başvurabilecek.

Turist veya turizm rehberliği bölümü öğrencileri için öngörülen kredi sayısının en az yüzde ellisini, yüksek lisans programları öğrencilerinin ise ders aşamasını tamamlamış olmaları koşuluyla mezun olmadan da uygulama gezilerine katılabilecek.

Katılımcılar, uygulama gezisi sonunda yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı sınava tabi tutulacak. Gezi programını başarı ile tamamlayan katılımcılar mesleğe kabul sınavına girecek.

- Eylemsizlerin mesleğe kabul sınavı

Aralıksız sekiz yıl eylemsiz turist rehberi olarak kalanlar, yeniden mesleğe kabul sınavında başarılı olmaları halinde eylemli turist rehberi olabilecek.

Turist rehberleri için taban ücret tarifesi, birlikler ile TÜRSAB'ın görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret üzerinden belirlenecek ve her yıl yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılacak.

Taban ücretleri tur, paket tur, gece turu ve transfer olarak günlük ve aylık taban ücreti üzerinden belirlenecek.

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