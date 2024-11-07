Trafik kazası şüphelileri bağış yapma şartıyla yargılanmaktan kurtuldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 2 ayrı trafik kazasında iki kişinin yaralanmasına neden olan sürücüler, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası bir çocuğa ve köy okulundaki öğrencilere bağış yapmak şartıyla yargılanmaktan kurtuldu.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen bazı olaylarda uzlaştırma kapsamına giren suçlarda taraflar kamuya yararlı faaliyetlerde bulunarak uzlaşabiliyor.



Bu kapsamda kentte meydana 2 ayrı trafik kazasında araçların çarpması sonucu yaralanan N.M.A. ile Y.Ç, sürücüler A.K. ve H.G'den şikayetçi oldu.

Şikayeti inceleyen Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, olayın davaya dönüşmemesi için taraflarla görüşerek uzlaşmaya davet etti.

Uzlaştırmacı ile yapılan görüşmelerde, taraflar edimli uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

Mağdur taraflarının teklifini kabul eden A.K, SMA hastası çocuk adına açılan yardım hesabına 10 bin lira yatırdı, H.G. de köy okulundaki çocukların ihtiyaçlarını karşılayan bir çocuk derneğine 15 bin lira bağışladı.

Tarafların uzlaşması üzerine A.K. ile H.G. yargılanmaktan kurtuldu.