İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelmez

Geçen hafta Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından siyasette hareketli günler yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ne gitti.

Kayyum atanan Esenyurt'ta giden İmamoğlu, habercilerin "Sırada İBB mi var?" sorusuna "İBB ile kayyum yan yana gelmez. 16 milyon İstanbullunun böyle bir senaryosu yok." dedi.

ÖZER'İN TUTUKLULUĞU

İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itirazın reddedilmesini de değerlendirdi.

İBB Başkanı, hakimin ret talebini anlamadığını dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı sorularına da "Gündemimizde yok" cevabını verdi.