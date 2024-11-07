Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 733'e çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan üreticileri ifşa etti. Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sahtecilik ortaya çıktı. Sağlığı tehlikeye sokan gıdalar bir bir ifşa ediliyor: İşte o ürünler
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 18:06, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 18:10
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.
Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya kararlılıkla sürdürüyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 721'den 733'e çıktı.
İfşalar devam ediyor
Son testlerde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.
Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.