Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesinde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi vaatlerinin yerine getirilmesinin beklendiğini belirtti



Macron ile görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik stratejik perspektifiyle hareket ettiğini, sürecin canlandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu söyledi

