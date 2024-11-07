Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Macron ile görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik stratejik perspektifiyle hareket ettiğini, sürecin canlandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu söyledi<
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 18:41, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 18:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesinde, Gümrük
Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi vaatlerinin yerine getirilmesinin
beklendiğini belirtti
Macron ile görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik stratejik perspektifiyle
hareket ettiğini, sürecin canlandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu söyledi