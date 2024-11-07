Zonguldak'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişiden 1'i tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ehliyet sınavında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Karadeniz Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi'nde, dün yapılan ehliyet sınava giren S.K'nin (37) hareketlerinden şüphelenen görevliler, yaptıkları incelemede şüphelinin üzerinde gizli kamera, gizli kablosuz kulaklık, internet cihazı ve kumanda sistemi buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, S.K'nin soruları kamerayla gösterdiği ve cevapların kulaklık aracılığıyla kendisine iletildiğini tespit etti.

Bunun üzerine S.K. ve düzeneği hazırlayarak cevapları ilettiği belirlenen C.K. (40) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen C.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



