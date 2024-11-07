Galatasaray - Tottenham (Canlı anlatım)
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde sahasında Tottenham'ı konuk ediyor.
90. DAKİKA
Karşılaşmanın sonuna 7 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.
85. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Galatasaray'da sakatlanan Icardi yerini Michy Batshuayi'ye bırakırken, Gabriel Sara'nın yerine ise Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.
80. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Galatasaray'da Yunus Akgün ve Victor Osimhen, yerini Elias Jelert ile Kerem Demirbay'a bıraktı.
72. DAKİKA -OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Galatasaray'da Mertens'in yerine Hakim Ziyech oyuna dahil oldu.
69. DAKİKA - GOL
Tottenham Solanke'nin golüyle skoru 3-2'ye getirdi.
60. DAKİKA - KIRMIZI KART!
Tottenam'da Will Lankshear, Gabriel Sara'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Ayrıca Tottenham'da Bissouma da sarı kart gördü.
54. DAKİKA
Galatasaray'da Gabriel Sara, Maddison'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
53. DAKİKA - SARI KART
Tottenham'da Lankshear Kaan'a yaptığı fulün ardından sarı kart gördü.
İKİNCİ YARI
Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray'ın santrasıyla başladı.
İLK YARI SONUCU
Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
45. DAKİKA
Karşılaşmada ilk yarı sonuna 3 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.
39. DAKİKA - GOL!
Galatasaray'da yeniden sahneye çıkan Victor Osimhen farkı 2'ye çıkardı!
32. DAKİKA - GOL!
Galatasaray Victor Osimhen'in golüyle 2-1 öne geçti!
25. DAKİKA - GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI!
Galatasaray'da Sara'nın savunma arkasına attığı Forster ile karşı karşıya kalan Osimhen'in şutu kaleciden döndü. Mertens dönen topa şut çekti ancak auta çıktı.
19. DAKİKA - GOL
Tottenham Lankshaer'ın golüyle skora denge sağladı.
16. DAKİKA - SARI KART
Galatasaray'da Dries Mertens sarı kart gördü.
6. DAKİKA - GOL!
Galatasaray, Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından kaydettiği jeneriklik golle 1-0 öne geçti!
CANLI ANLATIM
Karşılaşma Tottenham'ın santrasıyla başladı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham ile karşı karşıya geliyor.
Yeni fortmatıyla ilk kez düzenlenen Avrupa Ligi'nde ilk 8 yarışında olan sarı-kırmızılılar, son 16 iddiasını sürdürmek istiyor.
İLK 11
Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Icardi, Osimhen, Yunus
Tottenham: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Lankshear, Son
MUSLERA AVRUPA'DA KALEYİ DEVRALDI
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Avrupa'da 3 maçın ardından kaleye geçti.
Tecrübeli file bekçisi, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.
Avrupa Ligi'nin ilk 3 haftasındaki PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da formasına kavuştu.
MERTENS'E "DALYA" HEDİYESİ
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'e sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktığı için plaket verildi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisinde Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıkan Mertens'e "Dalya" hediyesi takdim edildi.
Mertens, plaketi ve arkasında 100 yazılı Galatasaray formasını Tottenham müsabakası öncesinde Başkan Dursun Özbek'in elinden aldı.
TARAFTARLARDAN FİLİSTİN TEZAHÜRATI
Galatasaray taraftarı, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.
RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı ve sık sık tekbir getirdi.
Taraftarlar kale arkalarında İngilizce "Özgür Filistin", "Filistin soykırımı" ve "Bırakın Gazzeli bebekler yaşasın" pankartları astı.