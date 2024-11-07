Galatasaray - Tottenham (Canlı anlatım)

90. DAKİKA

Karşılaşmanın sonuna 7 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.

85. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da sakatlanan Icardi yerini Michy Batshuayi'ye bırakırken, Gabriel Sara'nın yerine ise Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

80. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Victor Osimhen, yerini Elias Jelert ile Kerem Demirbay'a bıraktı.

72. DAKİKA -OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da Mertens'in yerine Hakim Ziyech oyuna dahil oldu.

69. DAKİKA - GOL

Tottenham Solanke'nin golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

60. DAKİKA - KIRMIZI KART!

Tottenam'da Will Lankshear, Gabriel Sara'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Ayrıca Tottenham'da Bissouma da sarı kart gördü.

54. DAKİKA

Galatasaray'da Gabriel Sara, Maddison'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

53. DAKİKA - SARI KART

Tottenham'da Lankshear Kaan'a yaptığı fulün ardından sarı kart gördü.

İKİNCİ YARI

Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

İLK YARI SONUCU

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

45. DAKİKA

Karşılaşmada ilk yarı sonuna 3 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.

39. DAKİKA - GOL!

Galatasaray'da yeniden sahneye çıkan Victor Osimhen farkı 2'ye çıkardı!

32. DAKİKA - GOL!

Galatasaray Victor Osimhen'in golüyle 2-1 öne geçti!

25. DAKİKA - GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI!

Galatasaray'da Sara'nın savunma arkasına attığı Forster ile karşı karşıya kalan Osimhen'in şutu kaleciden döndü. Mertens dönen topa şut çekti ancak auta çıktı.

19. DAKİKA - GOL

Tottenham Lankshaer'ın golüyle skora denge sağladı.

16. DAKİKA - SARI KART

Galatasaray'da Dries Mertens sarı kart gördü.

6. DAKİKA - GOL!

Galatasaray, Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından kaydettiği jeneriklik golle 1-0 öne geçti!

CANLI ANLATIM

Karşılaşma Tottenham'ın santrasıyla başladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham ile karşı karşıya geliyor.

Yeni fortmatıyla ilk kez düzenlenen Avrupa Ligi'nde ilk 8 yarışında olan sarı-kırmızılılar, son 16 iddiasını sürdürmek istiyor.

İLK 11



Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Icardi, Osimhen, Yunus

Tottenham: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Lankshear, Son

MUSLERA AVRUPA'DA KALEYİ DEVRALDI

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Avrupa'da 3 maçın ardından kaleye geçti.

Tecrübeli file bekçisi, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.

Avrupa Ligi'nin ilk 3 haftasındaki PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da formasına kavuştu.

MERTENS'E "DALYA" HEDİYESİ

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'e sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktığı için plaket verildi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisinde Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıkan Mertens'e "Dalya" hediyesi takdim edildi.

Mertens, plaketi ve arkasında 100 yazılı Galatasaray formasını Tottenham müsabakası öncesinde Başkan Dursun Özbek'in elinden aldı.

TARAFTARLARDAN FİLİSTİN TEZAHÜRATI

Galatasaray taraftarı, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.

RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı ve sık sık tekbir getirdi.

Taraftarlar kale arkalarında İngilizce "Özgür Filistin", "Filistin soykırımı" ve "Bırakın Gazzeli bebekler yaşasın" pankartları astı.