Okullarda birinci dönem ara tatili bugün başlıyor

Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. Bu yılın eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

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