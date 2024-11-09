9 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Sorgun ve Yozgat Merkez İlçe kongrelerine katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Yozgat/11.00-15.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Deniz Ticaret Odası ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı ile AK Parti İznik İlçe Kongresi'ne katılacak.

(Sakarya/10.30/Bursa/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Diyarbakır/10.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 12. haftasına, Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor-Gazinatep FK, Adana Demirspor-ikas Eyüpspor ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/Mersin/16.00/Adana/Rize/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 12. haftasına, Uğur Okulları İstanbulspor-Adanaspor, Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü ve Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Diyarbakır/16.00/Çorum/19.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 11. hafta, 4 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 10. hafta, 5 karşılaşmayla başlayacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta, Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş United Payment-Galatasaray Petrol Ofisi maçıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Karşıyaka, Darüşşafaka Lassa-TOFAŞ, Galatasaray-Beşiktaş Fibabanka ve Aliağa Petkimspor-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.30/20.30/İzmir/18.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçları oynanacak. Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru, Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo, Bahçelievler Belediyespor-Zerenspor, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank ve Nilüfer Belediyespor Eker-Eczacıbaşı Dynavit müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/17.00/18.00/18.00/Ankara/14.00/Aydın/Bursa/15.00)

8- SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasına, TÜRŞAD-Halkbank ve Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Bitlis/13.00/Ankara/17.00)

9- Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçlarında, Üsküdar Belediyespor, Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımını, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise İspanya'nın Zendal Bm Porrino takımını ağırlayacak.

(İstanbul/Bursa/16.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası, Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Eskişehir/16.00)

11- 2024 FIA Rallikros Dünya Şampiyonası'nın sezon finali, İstanbul Yarış Pisti'nde başlayacak. İki gün sürecek organizasyonun ilk günü 9. ayak yarışı yapılacak.

(İstanbul/12.00)