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Çevrimiçi zehir tacirlerine operasyonda 142 şüpheli tutuklandı

Sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-47 operasyonlarında yakalanan 150 uyuşturucu satıcısından 142'si tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 08:24, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 08:25
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Çevrimiçi zehir tacirlerine operasyonda 142 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-47 operasyonlarının detaylarını paylaştı.

Buna göre, İstanbul Anadolu, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye çalışmaları sonucu; Narkoçelik-47" operasyonunda, sosyal medya platformları, internet siteleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli çevrimiçi zehir taciri ve sokak satıcılarına yönelik toplam 783 personelin katılımıyla düzenlendi.

Operasyonlarda 150 uyuşturucu satıcısı yakalandı, 142'si tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

"Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız"
Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Sanal ortamda internet tabanlı haberleşme ve dijital platformlar aracılığıyla uyuşturucu ticareti yapan çevrimiçi zehir tacirlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlarımız hızla devam edecek. Siber devriyelerimiz çevrim içi platformları, şifreli mesajlaşma ağlarını ve bu karanlık ağı izleyerek uyuşturucu ticareti ile bağlantılı faaliyetleri takip ediyor. Sosyal medya platformlarında anahtar kelimeler, semboller ve şüpheli hesapları izliyor ve uyuşturucu satıcılarını bir bir tespit ediyor. Özellikle bu karanlık ağda faaliyet gösteren satıcıları tespit etmek için siber devriyelerimiz yapay zeka destekli algoritmaları kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarda görev alan personeli tebrik eden Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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