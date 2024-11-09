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Bankacılık sektörünün mevduatı ve kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 1 Kasım ile biten haftada önceki haftaya göre 43,2 milyar lira artarak 18 trilyon 512,4 milyar liraya, kredi hacmi ise 14 trilyon 645,9 milyar liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 08:25, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 08:26
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Bankacılık sektörünün mevduatı ve kredi hacmi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 1 Kasım ile biten haftada 43 milyar 216 milyon 731 bin lira artışla 18 trilyon 512 milyar 435 milyon 305 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,15 yükselişle 11 trilyon 227 milyar 817 milyon 360 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,14 azalışla 6 trilyon 461 milyar 430 milyon 87 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 198 milyar 645 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 167 milyar 703 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 1 Kasım itibarıyla 957 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,79 artarak 1 trilyon 793 milyar 524 milyon 611 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,45 yükselişle 1 trilyon 820 milyar 108 milyon 884 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,61 artışla 2 trilyon 174 milyar 516 milyon 8 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 434 milyar 63 milyon 141 bin lirası konut, 58 milyar 160 milyon 393 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 301 milyar 301 milyon 77 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 1 Kasım ile biten haftada 90 milyar 20 milyon 888 bin lira artarak 14 trilyon 645 milyar 860 milyon 353 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,74 artış kaydetti.

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