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Yeni yılda ehliyet ve pasaport yenileme harçları cep yakacak

2025 yılı itibarıyla; ehliyet ve pasaport yenileme, araç muayene ücretleri ile sürücü kurslarına zam gelecek. Zamlı tarifeye maruz kalmak istemeyen vatandaşlar nüfus müdürlükleri, muayene istasyonları ve sürücü kurslarına akın etti, uzun kuyruklar oluştu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 08:36, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 08:47
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Yeni yılda ehliyet ve pasaport yenileme harçları cep yakacak

Türkiye Gazetesiden Kaan Zenginli'nin haberine göre Önümüzdeki yıl itibarıyla ehliyet ve pasaport harçları ile araç muayene ücretlerine yüzde 44 oranında zam gelecek olması vatandaşları harekete geçirdi. Sadece devlet tarafından belirlenen harçlar değil, sürücü kursu ücretlerinde de artış beklentisi var. Bu nedenle ehliyet almak veya ehliyetini yenilemek isteyenler ile pasaport başvurusunda bulunacak olanlar, zamlı tarifeye girmeden işlemlerini tamamlamak için erkenden başvuru yapmaya başladı. Aynı şekilde araç muayenesi eksik olanlar da erkenden randevu almaya başladı. Bu durum, sürücü kursları, muayene istasyonları ve nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Ehliyet kurslarına olan yoğun talep, sürücü kursları için de hareketli bir dönem başlattı. Ankara'da hizmet veren bir sürücü kursu sahibi olan Harun Yılmaz, son bir ayda başvuruların neredeyse iki kat arttığını belirtiyor. Ehliyet alımının belli bir sürede gerçekleştiğini söyleyen Yılmaz "En geç aralığın ikinci haftasına kadar başvuru yapılması gerek" açıklamasında bulundu.

Eski tip ehliyetlerin 2025 yılı itibarıyla geçerliliğini kaybetmesiyle, milyonlarca sürücü ehliyet yenileme sürecine hız verdi. 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru yapanlar 15 TL yenileme ücreti ödeyecek. Ancak bu tarihe kadar başvurmayan sürücüler için yenileme ücreti 5 bin liranın üzerinde çıkacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ YOĞUN
Ehliyet harçlarının yanı sıra, 2025'te pasaport harçlarına da ciddi zam geleceği için vatandaşlar bu konuda da hızlı hareket etmeye başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, pasaport başvurularında son dönemde yüzde 40'lık bir artış gözlemlendiğini belirtti. Uzmanlar, zamdan etkilenmek istemeyenlerin yıl bitmeden başvurularını yapmalarını tavsiye ediyor.

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