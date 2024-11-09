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Sağanak ve rüzgar uyarısı Meteoroloji saat verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 08:42, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 08:43
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Sağanak ve rüzgar uyarısı Meteoroloji saat verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bu hafta özellikle ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzeyinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak.

Ayrıca, kuzey ve iç bölgelerde pus ve yer yer sis oluşabileceği öngörülüyor. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik olmayacak.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU


MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 14°C

Az bulutlu

KONYA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 17°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C

Az bulutlu

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