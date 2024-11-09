Başkent'te fuhuşa zorlanan 51 kadın kurtarıldı

İfadelerinde zor durumda kaldıkları için fuhuş yaptığını belirten 51 mağdur kadın kurtarıldı.

Aralarında işletme müdürleri ve çalışanlarının da bulunduğu toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçu çerçevesinde belirlediği 8 eğlence mekanı ile 4 otele operasyon düzenledi.

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