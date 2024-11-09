Bakanlıktan 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' iddialarına yanıt



Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın "Bakanlık kendisine 500 araç almayı planlıyor" iddiasına ilişkin bir açıklama yaparak, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kılıç'ın daha önce konuya dair bilgilendirildiği ve gerekli düzeltmeyi yapacağını ilettiği ifade edilerek, "Bazı gazetelerde konunun gerçek dışı şekilde, 'Bakan Şimşek kendine filo kuruyor' başlıklarıyla verilmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur" denildi.

Açıklamada, Taşıt Kanunu gereği bütçede öngörülmedikçe taşıt satın alınmasının mümkün olmadığı vurgulandı. İddia edilen 500 aracın ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'na değil, merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin zorunlu taşıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsis edileceği bildirildi. Bakanlık, söz konusu araçların yerli ve elektrikli TOGG olacağını ve ilgili kamu kurumlarına dağıtılacağını belirtti.

Bakanlık, kamuoyundan iddiaların yanlış anlaşılmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep ederek, açıklamasını "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesiyle sonlandırdı.