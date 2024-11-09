Narin duruşmasında 3'üncü gün: 30 saat ifade alındı, katil ve sebep ortaya çıkmadı

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Perşembe günü başlayan duruşmada, dün de geç saatlere kadar süren yargılamada, toplam 30 saat sanık ve tanık ifadesi alındı.

Alınan tüm ifadelere rağmen şuana kadar Narin'i kim, neden öldürdüğü ortaya çıkmadı.

Karşılıklı suçlamalarla süren duruşmanın bugün yani 3'üncü gününde sanık avukatlarının göstereceği tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile küçük kızı dereye gömen Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırırmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Hüseyin KAÇAR/ Sabah