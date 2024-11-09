Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın en yakın takipçisi Samsunspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Karadeniz temsilcisi ise çıktığı 11 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, puan tablosunda 25 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.





- Icardi ve Kaan forma giyemeyecek

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham müsabakasında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi, uzun süre sahaya çıkamayacak. Sarı kart cezalısı durumundaki Kaan da Samsunspor'a karşı mücadele edemeyecek.

Sakatlığını atlatan sol bek Ismail Jakobs ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Samsunspor maçıyla sahalara dönecek.





- Davinson Sanchez sınırda

Sarı-kırmızılıların savunmadaki lideri Davinson Sanchez, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kolombiyalı stoper, Samsunspor mücadelesinde kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.





- Son 12 maçta yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 12 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.





- Süper Lig'de istatistiklerde de lider

Galatasaray, Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.

Ligde geride kalan 10 müsabakada 29 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, 19 takım arasında en golcü ekip olarak dikkati çekiyor. Rakiplerine 9 gol izni veren "Cimbom" takipçilerinden Fenerbahçe ile ligin en az gol yiyen 2 ekibinden biri oldu.





- Osimhen durdurulamıyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen formuyla dikkati çekiyor.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, son 5 resmi müsabakanın 4'ünde gol sevinci yaşadı. Osimhen, söz konusu maçlarda toplamda 6 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçın tamamında fileleri sarsan Victor Osimhen, Kasımpaşa'ya 2, Onvo Antalyaspor ve Beşiktaş'a ise birer gol attı.

Osimhen, Mauro Icardi'nin yokluğunda Galatasaray'ın en önemli gol ayağı olacak.





- Yunus Akgün göz dolduruyor

Galatasaray altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, performansıyla beğeni topluyor.

Yunus, bu sezon sol kanattaki performansıyla sarı-kırmızılı ekibin iyi gidişatında başrol oynayan futbolculardan oldu.

Çıktığı son 10 resmi müsabakanın 6'sında fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu hissettirmiyor.

Yunus, Süper Lig'de 10 maçta 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada 4 olmak üzere toplamda 6 kez gol sevinci yaşadı.