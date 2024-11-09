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Çayın da tadı kaçtı: Bir bardak çayın fiyatı 250 TL'yi buldu

Türkiye'de gıda fiyatları enflasyonla birlikte hızla artarken kahvehanelerde bir bardak çay 10, prestijli mekanlarda 45-65 ve lüks otellerde ise 250 TL'yi bile buldu.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 10:18, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 10:20
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Çayın da tadı kaçtı: Bir bardak çayın fiyatı 250 TL'yi buldu

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre eskiden 4-5 liraya içilen bir bardak çay, maliyetlerin artmasıyla kıraathanelerde 10 lira, lüks kafe ve otellerde 250 liraya kadar çıktı.

Çay ocaklarında ve kıraathanelerde çay 10 TL

İstanbul Kıraathaneci Kahveci Gazinocular Esnaf Odası'na göre, çay ocaklarında ve kıraathanelerde çayın fiyatı 10 lira olarak belirlendi. Bu gibi yerlerde fiyatlar semtten semte değişkenlik göstermezken özellikle lüks kafe ve otellerde fiyatı çayın fiyatı katladı.

Fiyatlar semtten semte değişiyor

Örneğin, Beylikdüzü, Bağcılar ve Avcılar gibi bölgelerdeki kafelerde ortalama fiyatlar 25-35 lira civarındayken Taksim, Beyoğlu ve Karaköy'de 55-65 liradan satılıyor.

Fiyatlar İstanbul'un popüler semtlerinden Sarıyer'de lokasyondan lokasyona değişiklik gösterirken Yeniköy'de 28, İstinye'de daha lüks mekanlarda 90 lirayı bile bulabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl için yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Paket çaylarda da fiyatlar yüksek... Marketlerde bir kilogram çayın ortalama fiyatı 230 liraya kadar çıkarken en kaliteli çaylarda bu fiyat 300 lirayı buluyor.

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