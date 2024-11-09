Ticaret Bakanlığı'ndan yeni ihracat rehberi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı, e-ihracat özelinde hazırlanan "Potansiyel e-İhracat Pazarları Raporu"nu, "e-İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi" adı altında güncelleyip genişletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, teknolojik ilerleme ve küresel ticaret dinamikleri doğrultusunda, e-ihracatla Türk marka ve ürünlerinin küresel pazara başarıyla sunulmasına katkı vermeye devam ettiği bildirdi.

Uzak Ülkeler Stratejisi'ne odaklanarak, e-ihracat özelinde hazırlanan "Potansiyel e-İhracat Pazarları Raporu"nun, 2024 için İhracat ve Gümrükler Genel Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla, "e-İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi" adı altında güncellenip genişletildiği belirtilen açıklamada, yeni içeriğiyle Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan rehberin, ihracatçılara potansiyel pazarlara dair stratejik bir yol haritası sunduğu ve e-ihracata ilişkin ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri tek bir kaynakta bir araya getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, rehberin ayrıntılarına ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı:

"İki ana bölümden oluşan rehberin ilk kısmı olan 'E-İhracat Pazarları' bölümü; sosyoekonomik analizler, ödeme sistemleri, sosyal medya eğilimleri, e-ticaret mevzuatı ve hızlı kargo altyapısı gibi birçok önemli konuda pazara giriş stratejileri oluşturmak için kılavuz bilgiler sunmaktadır. Rehberin ikinci bölümü olan 'Ülke Gümrük Uygulamaları' ise, dış ticaret ve gümrük süreçlerine yönelik derinlemesine bilgiler içermektedir. Bu bölümde, sınır ötesi e-ticaret işlemlerine dair genel prosedürlerden ülkelere özgü vergi uygulamaları, yasaklar, muafiyetler ve zorunlu belgeler gibi detaylı bilgilere kadar ihracatçıların gümrük süreçlerini kolaylaştıracak kapsamlı içerikler sunulmaktadır."

Milli ve uluslararası kaynaklardan yararlanarak hazırlanan rehberin iş dünyası, karar alıcılar ve ilgili tüm paydaşlar için "kıymetli bir bilgi kaynağı" olacağı vurgulanan açıklamada, genişletilen rehberin, firmaların yeni pazarlara girişlerini kolaylaştırarak, bu pazarlarda tutunmaları, büyümeleri ve gümrük süreçlerini etkin bir şekilde yönetmeleri için yine kıymetli bir kaynak olacağının altı çizildi.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımıza her alanda olduğu gibi e-ihracat alanında da destek olarak, ülkemizi küresel ticarette hak ettiği konuma getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.