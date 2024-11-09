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TPAO'nun Diyarbakır'daki sahası için kamulaştırma kararı alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Diyarbakır'da bulunan bir sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 11:08, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:09
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TPAO'nun Diyarbakır'daki sahası için kamulaştırma kararı alındı

ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Diyarbakır'da bulunan bir sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır sınırları dahilinde petrol işletme ve arama ruhsatında yer alan Kayaköy kuyuları arası enerji nakil hattı, petrol boru hattı, lokasyon sahaları ve yolları ile Ağaçlıdere-1 ve Sarıcak arası yeraltı petrol boru hattı için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 7. ve 8. Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları bulunan Diyarbakır'ın Sur ilçesi Alçık köyünde kain toplam 48 bin 605,557 metrekarelik irtifak ve 220 bin 449,898 metrekarelik mülkiyet arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 10. maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verildi.

TPAO'nun Diyarbakır'da sahip olduğu petrol arama ruhsat sahasında açılması planlanan Akören-1 kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 7. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları bulunan Sur'un Ağaçdere köyünde 134 ada 1 No'lu parselin 18 bin 206,03 metrekarelik mülkiyet ile 132 ada 1 No'lu parselin 4 bin 108,42 metrekarelik mülkiyet kısmı kamulaştırılacak.

TPAO'nun Diyarbakır'da petrol işletme ruhsatının 30 Kasım 2024'te sona erecek süresi 10 yıl süreyle 30 Kasım 2034'e kadar uzatıldı.

Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ'ye, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 bin 535 hektar sahada, ruhsatın verilişinden itibaren 2 yıl içerisinde başvuru dosyasında taahhüt edilen bir kuyunun açılması aksi halde ruhsatın iptal edilmesi şartıyla 6 yıl süreyle işletme ruhsatı verildi.

Sonra talep edilmesi ve taahhüt doğrultusunda şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verildi.

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