Evinde 400 bin kişinin telefon numarası ve kimlik bilgileri çıktı

Antalya'ya kar yağdı
Antalya'ya kar yağdı
15 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili merak edilenler
15 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili merak edilenler
Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok!
Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok!
DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?
DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması
Kabine dokuz yıl sonra Çankaya Köşkü'nde toplandı
Kabine dokuz yıl sonra Çankaya Köşkü'nde toplandı
'Tiny house'larda hüsran dönemi
'Tiny house'larda hüsran dönemi
Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı!
Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı!
Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Eksik kalan halkaları tamamlayacağız
Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Eksik kalan halkaları tamamlayacağız
Bakan Şimşek'ten uyarı: Akaryakıt istasyonlarına yakın takip
Bakan Şimşek'ten uyarı: Akaryakıt istasyonlarına yakın takip
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Makam odasını çocuklar için müzeye çevirdi
Makam odasını çocuklar için müzeye çevirdi
'Şimşek geceliği 5 bin dolar olan villada kalacak' iddialarına yanıt
'Şimşek geceliği 5 bin dolar olan villada kalacak' iddialarına yanıt
Asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam olsaydı kaç lira olurdu?
Asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam olsaydı kaç lira olurdu?
Zamlı aidat ev sahibini zorlayacak
Zamlı aidat ev sahibini zorlayacak
Avrupa'da en ucuz elektrik Türkiye'de
Avrupa'da en ucuz elektrik Türkiye'de
CHP'li belediyenin kadro oyununu Sayıştay ifşa etti
CHP'li belediyenin kadro oyununu Sayıştay ifşa etti
Depremlerde kırılmayan faylar mercek altında
Depremlerde kırılmayan faylar mercek altında
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor
2024 yılı ziyaretçi sayısı 61 milyonu geçti
2024 yılı ziyaretçi sayısı 61 milyonu geçti
Bakan Yerlikaya: Mardin, Batman ve Halfeti'deki eylemlerde 235 gözaltı
Bakan Yerlikaya: Mardin, Batman ve Halfeti'deki eylemlerde 235 gözaltı
Geçen hafta patlama olmuştu: İki ay doğalgaz ücreti alınmayacak
Geçen hafta patlama olmuştu: İki ay doğalgaz ücreti alınmayacak
KYK bursu dolar bazında 20 yıl önceki değerinde!
KYK bursu dolar bazında 20 yıl önceki değerinde!
'Yeni yönetmelik reçete yazma özgürlüğünü ortadan kaldırmıyor'
'Yeni yönetmelik reçete yazma özgürlüğünü ortadan kaldırmıyor'
Online ikinci el oto pazarında satışlar ekimde arttı
Online ikinci el oto pazarında satışlar ekimde arttı
Kabine Toplantısı'da 9 yıl aradan sonra bir ilk! İşte masadaki konular
Kabine Toplantısı'da 9 yıl aradan sonra bir ilk! İşte masadaki konular
Narin duruşmasında 3'üncü gün: 30 saat ifade alındı, katil ve sebep ortaya çıkmadı
Narin duruşmasında 3'üncü gün: 30 saat ifade alındı, katil ve sebep ortaya çıkmadı
Bakanlıktan 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' iddialarına yanıt
Kayıp öğrenci iddiası! Valilikten açıklama geldi
Kayıp öğrenci iddiası! Valilikten açıklama geldi
Asal Araştırma, 'Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?
Asal Araştırma, 'Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Evinde 400 bin kişinin telefon numarası ve kimlik bilgileri çıktı

İstanbul'da dolandırıcılık konularını aydınlatmak için yapılan operasyonda hakkında 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 yıldır firar olduğu belirlenen Okan A. (23) polis tarafından yakalandı. 42 suç kaydı olan şüphelinin evinde yapılan aramada yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere arşivlendiği değerlendirilen 400 bin kişiye ait kimlik bilgileri ve telefon numaraları ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 11:42, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:43
Yazdır
Evinde 400 bin kişinin telefon numarası ve kimlik bilgileri çıktı

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri önceki gün bir ihbarı değerlendirerek yaptıkları çalışmada Okan A. adlı kişiyi Pendik'te gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Okan A.'nın yapılan incelemede hakkında 'Bilişim Sistemleri', 'Banka veya Kredi kurumlarının Aracı olarak kullanılması' suretiyle dolandırıcılık suçlarından toplam 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 99 bin 380 lira para cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelinin 2020 yılından bu yana firari olarak arandığı ortaya çıktı. Şüpheli hakkında yine dolandırıcılık konusunda mahkemeler tarafından çıkarılan 118 ayrı aranma kararı bulunduğu ortaya çıkarken, şüphelinin genç yaşına rağmen 42 suç kaydının olduğu anlaşıldı.

400 BİN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ VE TELEFONLARINI ARŞİVLEMİŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Okan A.'nın Pendik'teki evinde yaptığı aramada bulduğu bilgisayarı incelemeye aldı. Bilgisayarda yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere arşivlendiği değerlendirilen 400 bin kişiye ait kimlik bilgisi ve telefon numarası bulundu. Bilgisayar geçmişe yönelik işlemlerin tespit edilmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde inceleme altına alındı.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Okan A. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber