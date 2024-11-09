Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 14:07, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 14:08
ANKARA (AA) - Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, terörle mücadelenin, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edeceği kaydedildi.