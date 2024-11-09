Bakan Yerlikaya: Mardin, Batman ve Halfeti'deki eylemlerde 235 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Mardin, Batman, Halfeti Belediyelerine Başkan Vekili görevlendirmeleri sonrası yapılan eylemlerle ilişkin 235 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 14:38, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 14:40
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de ''Huzur ve Güvenlik Toplantısı" sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Yerliakaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Terörle sadece sadece mücadele edilir. Kimsenin Türkiye'yi terörle tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Belediyeler terörle iltisakıın hendeği değildir. Tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz. Çeşitli illerde eylemler yapıldı. Eylemlerde 234 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Sosyal medya hesapları üzerinden 217 hesap tespit edildi hesap yöneticileri hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. "