Bakan Yerlikaya: Mardin, Batman ve Halfeti'deki eylemlerde 235 gözaltı

"Terörle sadece sadece mücadele edilir. Kimsenin Türkiye'yi terörle tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Belediyeler terörle iltisakıın hendeği değildir. Tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz. Çeşitli illerde eylemler yapıldı. Eylemlerde 234 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Sosyal medya hesapları üzerinden 217 hesap tespit edildi hesap yöneticileri hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. "

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de ''Huzur ve Güvenlik Toplantısı" sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Yerliakaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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