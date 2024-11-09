Kesinleşmiş 61 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, birçok ilden dolandırıcılıktan aranması bulunan ve 2020 yılından itibaren firari olan 23 yaşındaki şüpheli Okan A.'nın Pendik'te olduğunu belirledi.

Ekiplerin operasyonla yakalayıp, gözaltına aldığı şüphelinin bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık konularından toplam 118 aranması olduğu tespit edildi.

61 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Şüpheli Okan A'nın yine "bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından toplamda 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Zanlının bilgisayarında yapılan incelemede ise yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere arşivlendiği değerlendirilen 400 bin telefon numarası kaydı bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.