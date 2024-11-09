Manisa'daki motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 16:27, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 16:28
Akif Karaduman'ın (22) kullandığı motosiklet, gece saatlerinde İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Yola savrulan Karaduman ile motosikletteki Ayşe Aşkın (21) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.