Antalya'ya kar yağdı
Antalya'ya kar yağdı
15 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili merak edilenler
15 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili merak edilenler
Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok!
Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok!
DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?
DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması
Kabine dokuz yıl sonra Çankaya Köşkü'nde toplandı
Kabine dokuz yıl sonra Çankaya Köşkü'nde toplandı
'Tiny house'larda hüsran dönemi
'Tiny house'larda hüsran dönemi
Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı!
Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı!
Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Eksik kalan halkaları tamamlayacağız
Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Eksik kalan halkaları tamamlayacağız
Bakan Şimşek'ten uyarı: Akaryakıt istasyonlarına yakın takip
Bakan Şimşek'ten uyarı: Akaryakıt istasyonlarına yakın takip
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Makam odasını çocuklar için müzeye çevirdi
Makam odasını çocuklar için müzeye çevirdi
'Şimşek geceliği 5 bin dolar olan villada kalacak' iddialarına yanıt
'Şimşek geceliği 5 bin dolar olan villada kalacak' iddialarına yanıt
Asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam olsaydı kaç lira olurdu?
Asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam olsaydı kaç lira olurdu?
Zamlı aidat ev sahibini zorlayacak
Zamlı aidat ev sahibini zorlayacak
Avrupa'da en ucuz elektrik Türkiye'de
Avrupa'da en ucuz elektrik Türkiye'de
CHP'li belediyenin kadro oyununu Sayıştay ifşa etti
CHP'li belediyenin kadro oyununu Sayıştay ifşa etti
Depremlerde kırılmayan faylar mercek altında
Depremlerde kırılmayan faylar mercek altında
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor
2024 yılı ziyaretçi sayısı 61 milyonu geçti
2024 yılı ziyaretçi sayısı 61 milyonu geçti
Bakan Yerlikaya: Mardin, Batman ve Halfeti'deki eylemlerde 235 gözaltı
Bakan Yerlikaya: Mardin, Batman ve Halfeti'deki eylemlerde 235 gözaltı
Geçen hafta patlama olmuştu: İki ay doğalgaz ücreti alınmayacak
Geçen hafta patlama olmuştu: İki ay doğalgaz ücreti alınmayacak
KYK bursu dolar bazında 20 yıl önceki değerinde!
KYK bursu dolar bazında 20 yıl önceki değerinde!
'Yeni yönetmelik reçete yazma özgürlüğünü ortadan kaldırmıyor'
'Yeni yönetmelik reçete yazma özgürlüğünü ortadan kaldırmıyor'
Online ikinci el oto pazarında satışlar ekimde arttı
Online ikinci el oto pazarında satışlar ekimde arttı
Kabine Toplantısı'da 9 yıl aradan sonra bir ilk! İşte masadaki konular
Kabine Toplantısı'da 9 yıl aradan sonra bir ilk! İşte masadaki konular
Narin duruşmasında 3'üncü gün: 30 saat ifade alındı, katil ve sebep ortaya çıkmadı
Narin duruşmasında 3'üncü gün: 30 saat ifade alındı, katil ve sebep ortaya çıkmadı
Bakanlıktan 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' iddialarına yanıt
Kayıp öğrenci iddiası! Valilikten açıklama geldi
Kayıp öğrenci iddiası! Valilikten açıklama geldi
Asal Araştırma, 'Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?
Asal Araştırma, 'Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'nın ulaşım ağında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı'nı Ankara-İstanbul YHT Hattı'na bağladıklarını belirterek; Önümüzdeki senenin sonuna gayret ediyoruz. Yok olmadı, 2026 yılında inşallah Bursa merkeze kadar hızlı treni getirmiş olacağız dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 18:49, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 18:50
Yazdır
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: Bursa merkeze hızlı tren geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'nın İznik ilçesindeki davet salonunda gerçekleştirilen AK Parti İznik 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Türkiye'deki huzur ve istikrarın, milletin yıllarca hasretini çektiği projeler ve hizmetlerin tüm AK Parti üyelerinin eseri olduğunu belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bölünmüş yollar, havalimanları yaptık, ülkemizi YHT ile tanıştırdık. İlk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı kendimiz üretip uzaya gönderdik. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Yine Filyos Limanı, Çamlıca Kulesi, bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'de yaptığımız işten birkaç tanesi sadece. İnşallah bundan sonra da bu güzel ülkenin yıldızını Türkiye yüzyılında hep birlikte parlatacağız.

'2026'da Bursa merkeze hızlı tren'

Uraloğlu, Bursa'nın ulaşım ağında çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı'nı Ankara-İstanbul YHT Hattı'na inşallah bağlıyoruz. Hem altyapı ve üstyapıda eş zamanlı çalışıyoruz. Önümüzdeki senenin sonuna gayret ediyoruz. Yok olmadı, 2026 yılında inşallah Bursa merkeze kadar hızlı treni getirmiş olacağız. Devam eden önemli ulaşım projelerimizden biri de Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı, kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu. Saatte 80 kilometre işletme hızıyla seyahat edilecek, günlük 410 bin yolcuya hizmet verecek. İnşallah bu projemizi de önümüzdeki sene içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bursa'nın hava yolu ulaşımına dair yeni hatlar var, 3 yeni hattı önümüzdeki günlerde işletmeye alacağız, sefer sayılarını da artırmış olacağız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber