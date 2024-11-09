Otomobilinin içerisinde kiracısı tarafından öldürüldü

Cinayet Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi'nde yaşandı. Saat 16.40 sıralarında ev sahibi Ö.Y., otomobilinin koltuğundayken kiracısı M.E.D. tarafından kendisine silahla ateş edildi. Olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y. isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan araştırmalar sonucu hayatını kaybeden Ö.Y. ile M.E.D. arasında kıskançlıktan kaynaklı tartışma çıktığı tespit edildi. Ardından M.E.D., görevli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suç aleti silaha ise incelemeler için el konuldu.