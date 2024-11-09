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Sky News İsrailli taraftarların görüntülerini kaldırdı

İngiliz haber kanalı Sky News, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde, İsrailli taraftarların ırkçı sloganlar attığını gösteren görüntüleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 20:46, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 20:47
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Sky News İsrailli taraftarların görüntülerini kaldırdı

Sky News kanalının, X ve Instagram hesaplarından "İsrailli taraftarların Filistin bayraklarını yırttığı ve Arap karşıtı ırkçı sloganlar attığı" notuyla paylaştığı görüntüleri daha sonra herhangi bir açıklama yapmadan silmesi tepkiye neden oldu.

Kanalın, kendisine "sansür uyguladığı" yorumları yapıldı
Sky News kanalının görüntüleri paylaştıktan sonra kaldırmasına tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, kanalın kendisine sansür uyguladığı değerlendirmesinde bulundu.

Yahudi kökenli araştırmacı gazeteci Asa Winstanley, X'ten yaptığı paylaşımda, "Görüntüler, bu hafta şehirde ırkçı saldırı gerçekleştiren İsrailli futbol holiganları hakkındaki gerçekleri açıklıyor." ifadesini kullandı.

Katar'daki Northwestern Üniversitesinde medya analizi alanında çalışan Doç. Dr. ??????Marc Owen Jones da "Sky News, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının ırkçılığından ve Arap karşıtı tezahüratlarından bahseden paketini neden sildi?" paylaşımında bulundu.

İsrailli taraftarlar provokasyonlarda bulunarak olay çıkarmıştı
İsrailli taraftarlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında, Filistin destekçilerine saldırıp, provokasyonlarda bulunarak olay çıkarmıştı.

Karşılaşma öncesinde, İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu sırasında ıslıklı protestoya ve slogan atmaya devam eden İsrailli taraftarlar, stadyum çevresinde ve sokaklarda Arap karşıtı ve Filistinlilere soykırım yapılmasını destekleyen sloganlar atmıştı. Stadyum çevresinden paylaşılan görüntülerde, taraftar gruplarının söylediği marşlarda "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadesinin geçtiği duyulmuştu.

Hollanda'da maç öncesinde ve sonrasında çıkan olaylar kapsamında 62 kişi gözaltına alınmıştı.

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