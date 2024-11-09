Adana'da havai fişek okulda yangına neden oldu

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde yapılan bir düğünde atılan havai fişek Şakirpaşa İlkokulu'na isabet etti. Bu sırada bir sınıfta yangın çıktı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sınıfta hasara neden oldu.