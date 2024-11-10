Rize'de zincirleme trafik kazası: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun 3. kilometresinde Kenan Yeniçırak'ın kullandığı 55 H 2300 plakalı otomobil ile sürücüleri belirlenemeyen 53 AAR 471 ve 53 AAE 971 plakalı otomobil çarpıştı.

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