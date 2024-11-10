CHP'li belediyenin kadro oyununu Sayıştay ifşa etti

Sayıştay'ın CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili denetim raporunda çok sayıda usulsüz işlem tespit edildi. Raporda, adrese teslim ihaleler, iptal edilen festival için yapılan ödemeler, konser olmadan konsere ödenen paralar, personel alımı, tasarruf tedbirleri hiçe sayılarak alınan hediye çiçeklere kadar birçok başlıkta mevzuata aykırı uygulamaya yer verildi.

Sayıştay'ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2023 yılı denetiminde yer alan bazı bulgular şöyle: 67.500.000 TL sözleşme bedelli "Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Festivalleri Organizasyonu" işinin ihale sürecinde ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında hatalı işlemler tespit edilmiş. Birbirinden bağımsız ve farklı tarihlerde olan organizasyonlar bir arada ihale edilerek rekabet engellenmiştir. İptal edilen 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali için ödeme yapılmış. Belediye tarafından deprem bölgesinde kullanılmak üzere 4. 150.000 TL tutarlı mobil afet koordinasyon dorsesi alındığı, ancak dorsenin trafik tescil tarihinin 21.06.2023 olduğu ve deprem bölgesinde kullanılmadığı belirlendi.

PARALAR PEŞİN ÖDENMİŞ



Belediye tarafından doğrudan teminle gerçekleştirilen ve toplam tutarı 9.397.760 TL olan 5 adet konser hizmeti alımında, hizmetin ifasından önce kabul işlemlerinin ve ödemelerin yapıldığı görülmüş. Denetimlerde, herhangi bir taşıt kiralama sözleşmesi olmadığı halde belediye tarafından kiralanan taşıtların ona ait şirketlerince kullanıldığı ve kiralama giderlerinin aynı bütçeden ödendiği tespit edilmiş.

BELEDİYENİN ÇİÇEK AŞKI



Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünün yapmış olduğu mal ve hizmet alımlarında mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş. Belediye tarafından temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri dahilinde yapılan çiçek ve çelenk alımlarının tasarruf tedbirlerine aykırı gerçekleştirildiği ve bu alımların açık ihale usulüyle yapılması gerekirken pazarlık usulü ve doğrudan teminle yapıldığı görülmüş. Yapılan incelemeler neticesinde; belediye tarafından 2023 yılı içerisinde açılış, düğün, festival, organizasyon, cenaze törenleri ve özel günlere ilişkin Belediyeyi temsilen KDV hariç 1.792.440 TL çiçek ve çelenk alımı yapıldığı, bu alımların 482.190 TL'lik kısmının 4 parça halinde ve doğrudan teminle, 1.310.250 TL'lik kısmının ise pazarlık usulüyle tek bir firmadan gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. KDV hariç toplam tutarı 1.792.440 TL olan çiçek ve çelenk alımının açık ihale ile gerçekleştirilmesi gerekirken, parçalara bölünerek parasal limitler dahilinde doğrudan temin ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilmesi soncunda ise Kamu İhale Kanunu'na aykırı hareket edilmiş.

1.442 ALIMDA AYNI OYUN



Belediyenin personel alımından sorumlu İnsan Kaynakları Anonim Şirketi tarafından beden işçisi, temizlik işçisi, filit (haşere ilaçlama) işçisi vb. adlar altında alınan personelin alımdan kısa bir süre sonra meslek kodları ile ücretleri değiştirilerek farklı ünvanlarla, farklı birimlere nakillerinin yapıldığı görülmüş. Belediye tarafından 2019-2023 yılları arasında yapılan personel alımlarında; ihtiyaç duyulan personele ilişkin ilanlarındaki personellerin alımı yapıldıktan kısa bir süre sonra fiilen başka birimlerde ve başka görev ünvanı altında çalıştırıldıkları görülmüştür. Bu şekilde alımı yapılıp daha sonra yeri ve ünvanı değiştirilen toplam personel sayısının 1.422 adet olduğu tespit edilmiş. Örneğin Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğüne filit işçisi adı altında (yani haşere ilaçlamasında kullanılmak üzere) personel alımları yapılmış ancak alınan personel alımdan çok kısa bir süre sonra diğer birimlere mühendis, hemşire, güreşçi, büro memuru olarak görevlendirilmiş. Benzer şekilde farklı birimler için beden işçisi ve temizlik işçisi alımları yapılmış ancak alınan personeller yine çok kısa bir süre sonra diğer birimlerde tekniker, mühendis, arkeolog, güreşçi antrenörü hatta tiyatro oyuncusu ve öğretmen olarak kaydırılmış.