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Kabine dokuz yıl sonra Çankaya Köşkü'nde toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2024 15:10, Son Güncelleme : 10 Kasım 2024 15:36
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 15.05'te başladı.

SUUDİ ARABİSTAN VE AZERBAYCAN ZİYARETLERİ MASADA
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta yaptığı Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri değerlendirilecek, bu zirvelerde alınan kararlar gözden geçirilecek. Erdoğan'ın Suudi Arabistan'da katılacağı İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin gündeme getireceği konular masaya yatırılacak. Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti de kabinenin gündeminde olacak.

TRUMP'IN YENİ DÖNEMİNDEKİ YOL HARİTASI
ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirileceği toplantıda, ABD'de ikinci Trump döneminde Türkiye'nin izleyeceği politika ele alınarak yeni yol haritası belirlenecek.

İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI ELE ALINACAK
Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a yönelik bölgede geliştirdiği saldırganlık stratejisi de değerlendirilecek. İsrail'in İran ve Suriye'ye dönük saldırıları da kabinenin gündeminde olacak. Bölgedeki artan gerilime karşı alınacak önlemler de değerlendirilecek.

ŞİMŞEK ÇİN TEMASLARINI ANLATACAK
Ekonomik gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Çin temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda ekonomik gelişmelerin yanı sıra terörle mücadelede gelinen son aşama da değerlen-dirilecek.

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