'Tiny house'larda hüsran dönemi

Pandemi döneminde dışarı çıkma yasağı ile başlayan müstakil ev ihtiyacı, minik ahşap evler olarak bilinen tekerlekli 'tiny house'lara talebi adeta uçurmuştu. Özellikle apartman dailerelerinde yaşayan ve müstakil evlere bütçesi yetmeyen ailelerin tercihi haline helen tiny houselar talebe yetişemeyen üreticisini de sevindirmişti.

Modern gecekondulara dönüştü

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, tekerlekli olan, yapı-imar masraflarından kurtaran, mobil yapısı ile her yere taşınan bu evler ilk başta cazip görünse de imarsız alanları, tarım arazilerinı, sit alanlarını işgal ederek modern gecekondulara dönüştü.

Tiny house hüsranı

Belediyeler çoğu tiny house eve müdahale ederken, bu evlere yatırım yapanlar da mevzuata aykırı hareket ettikleri için mağdur oldu.

İlanlar artıyor

Ancak son dönemde 'tiny house' çılgınlığı son buldu. Bir hevesle tiny house alanlar ise mobil evleri satmak için birbiriyle yarıştı. İlan siteleri tiny houselarla dolarken, zamanında bu evlere yatırım yapanlar "O dönemki furyaya kapıldık, mağdur olduk" açıklamasında bulunuyor.