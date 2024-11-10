Antalya'ya kar yağdı
Antalya'ya kar yağdı
15 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili merak edilenler
15 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili merak edilenler
Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok!
Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok!
DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?
DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması
Kabine dokuz yıl sonra Çankaya Köşkü'nde toplandı
Kabine dokuz yıl sonra Çankaya Köşkü'nde toplandı
'Tiny house'larda hüsran dönemi
'Tiny house'larda hüsran dönemi
Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı!
Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı!
Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Eksik kalan halkaları tamamlayacağız
Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Eksik kalan halkaları tamamlayacağız
Bakan Şimşek'ten uyarı: Akaryakıt istasyonlarına yakın takip
Bakan Şimşek'ten uyarı: Akaryakıt istasyonlarına yakın takip
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Makam odasını çocuklar için müzeye çevirdi
Makam odasını çocuklar için müzeye çevirdi
'Şimşek geceliği 5 bin dolar olan villada kalacak' iddialarına yanıt
'Şimşek geceliği 5 bin dolar olan villada kalacak' iddialarına yanıt
Asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam olsaydı kaç lira olurdu?
Asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam olsaydı kaç lira olurdu?
Zamlı aidat ev sahibini zorlayacak
Zamlı aidat ev sahibini zorlayacak
Avrupa'da en ucuz elektrik Türkiye'de
Avrupa'da en ucuz elektrik Türkiye'de
CHP'li belediyenin kadro oyununu Sayıştay ifşa etti
CHP'li belediyenin kadro oyununu Sayıştay ifşa etti
Depremlerde kırılmayan faylar mercek altında
Depremlerde kırılmayan faylar mercek altında
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor
2024 yılı ziyaretçi sayısı 61 milyonu geçti
2024 yılı ziyaretçi sayısı 61 milyonu geçti
Bakan Yerlikaya: Mardin, Batman ve Halfeti'deki eylemlerde 235 gözaltı
Bakan Yerlikaya: Mardin, Batman ve Halfeti'deki eylemlerde 235 gözaltı
Geçen hafta patlama olmuştu: İki ay doğalgaz ücreti alınmayacak
Geçen hafta patlama olmuştu: İki ay doğalgaz ücreti alınmayacak
KYK bursu dolar bazında 20 yıl önceki değerinde!
KYK bursu dolar bazında 20 yıl önceki değerinde!
'Yeni yönetmelik reçete yazma özgürlüğünü ortadan kaldırmıyor'
'Yeni yönetmelik reçete yazma özgürlüğünü ortadan kaldırmıyor'
Online ikinci el oto pazarında satışlar ekimde arttı
Online ikinci el oto pazarında satışlar ekimde arttı
Kabine Toplantısı'da 9 yıl aradan sonra bir ilk! İşte masadaki konular
Kabine Toplantısı'da 9 yıl aradan sonra bir ilk! İşte masadaki konular
Narin duruşmasında 3'üncü gün: 30 saat ifade alındı, katil ve sebep ortaya çıkmadı
Narin duruşmasında 3'üncü gün: 30 saat ifade alındı, katil ve sebep ortaya çıkmadı
Bakanlıktan 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' iddialarına yanıt
Kayıp öğrenci iddiası! Valilikten açıklama geldi
Kayıp öğrenci iddiası! Valilikten açıklama geldi
Asal Araştırma, 'Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?
Asal Araştırma, 'Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı!

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2024 13:35, Son Güncelleme : 10 Kasım 2024 15:18
Yazdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

- Lastik değiştirme ücreti 600 liradan başlıyor

Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.

- "Lastiklerin mevsime uygun olması gerekir"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, trafiğin güvenli seyredebilmesi ve trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için lastik değişiminin büyük önem taşıdığını söyledi.

Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastiğin geldiğini belirten Erkoç, kullanılan lastiklerin mevsime uygun olması gerektiğini bildirdi.

Erkoç, "Hava sıcaklıkları 7 dereceye ve altına indiğinde, artık kışlık lastikleri takmanın zamanı gelmiştir. Kışın meydana gelen trafik kazalarının sebebi çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılmasıdır. Çünkü yaz lastikleri soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına, frenlemelerde kaymaya, savrulmaya ve hakimiyet kaybına yol açar." dedi.

- "Lastik alınırken mutlaka tarihine bakılmalı"

Kış lastiği uygulamasının zorunluluğun ötesinde hayati önem taşıdığını vurgulayan Erkoç, "Sürücüler hem kendi hem de diğer sürücü ve yolcuların güvenliği için bu kurala uyarak bir an önce lastik değişimini yapmalılar." diye konuştu.

Sürücüleri, 1 Aralık'tan önce bu değişimi yapmaları yönünde uyaran Erkoç, kış lastiği takılması kadar bilinçli lastik alımının da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Erkoç, vatandaşların mutlaka lastik ömrüne dikkat etmesi gerektiğine işaret ederek, "Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Çünkü lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü vardır. Bekletilmiş lastikler özelliğini kaybeder ve balans tutmaz." ifadelerini kullandı.

Aydın Erkoç, zorlu kış şartlarına hazır olmak gerektiğini, lastik değişiminin yanı sıra araç bakımının da büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber