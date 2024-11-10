Trump, tüm salıncak eyaletleri kazanan başkanlardan biri oldu

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, salıncak eyaletler North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin, Michigan, Arizona ve Nevada'da rakibine üstünlük sağlayarak, bu eyaletlerin tamamını kazanan siyasetçiler arasına girdi.

Resmi olmayan verilere göre, salıncak eyaletlerde seçim sonuçları belli oldu. Donald Trump, salıncak eyaletlerden elde ettiği toplam 93 delegeyle seçimi kazandı.

ABD başkanlık seçim tarihi boyunca benzer başarıyı elde eden az sayıdaki ismin arasında bulunan Demokrat Franklin D. Roosevelt, 1936'daki seçimlerde Vermont ve Maine dışında tüm eyaletlerde rakibi Alf Landon'a karşı üstünlük sağlayarak ABD'nin 32'nci başkanı oldu. Roosevelt, salıncak eyaletlerin tamamını kazanan ilk başkan ünvanını aldı. Benzer başarıya sahip diğer isimler arasında ABD'nin 37'nci Başkanı Richard Nixon, 40'ıncı Başkanı Ronald Reagan ve 44'üncü Başkanı Barack Obama da yer alıyor.