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Pilav yaparak hem okuyor hem geçimini sağlıyor

Kocaeli'de arkadaşıyla birlikte pilav dükkanı açan üniversite öğrencisi Resul Başköy, hem okuyor hem de geçimini sağlıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2024 12:28, Son Güncelleme : 10 Kasım 2024 14:27
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Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Resul Başköy, azmiyle yaşıtlarına örnek oluyor. 4. sınıf Reklamcılık Bölümü öğrencisi olan 24 yaşındaki Başköy, üniversitedeki arkadaşıyla birlikte açtığı dükkanda pilav yaparak hem eğitimine devam ediyor hem de kazancını sağlıyor. Başköy, bir yandan mutfakta pilav yaparken, diğer yandan derslerine çalışmayı ihmal etmiyor.

"Öğrenci arkadaşlarımız pilav yiyerek bize destek oluyor"

Pandemi döneminde okulunu bir yıl süreyle dondurmak zorunda kaldığını söyleyen Resul Başköy, "O sürede de çalışmak zorundaydık. Bir süre kuryelik yaptım. Arkadaşlarla sürekli iş yeri açma planımız vardı. En sonunda pilav dükkanı açtım. Şu anda iyi ilerliyoruz. Pilavımız sevildi. Öğrenci arkadaşlarımız pilav yiyerek bize destek oluyor. Kuryemiz de var. Kuryemiz, Kocaeli Üniversitesi tıp fakültesini bitirdi. Kendisi atanmayı bekliyor" diye konuştu.

"Ailemizden para almıyoruz"

Resul Başköy, satışların iyi olduğunu ifade ederek, "Kendi mesleğimi de yapmak istiyorum ama şu an pilavcıya devam edeceğiz. İleride durum neyi gösterir bakacağım. Geçimimizi pilav satarak elde ediyoruz. Ailemizden para almıyoruz. Öğrenci olarak geçinmek zor. Hem iş hem okul biraz zor oluyor ama üstesinden geliyoruz" şeklinde konuştu.

"Herkesi pilav yemeye bekliyoruz"

Hem okuyup hem de çalışan yaşıtlarına seslenen Başköy, "Çalışmak güzel bir şey. Kendilerini geliştirmek adına çalışsınlar. Okumak da önemli. Hem okuyup hem çalışmak zor ama her zorluğun bir güzelliği de var. Sınavlarımız olduğu zaman part time arkadaşlar gelip bizim yerimize işi yürütüyor" ifadelerini kullandı.

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