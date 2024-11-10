Yerdeki taşı kaldırmak isterken traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Bağtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada 01 D 4652 plakalı traktörüyle çalışan Mahmut Kurt, araçtan inip yerdeki taşı kaldırmak istedi. Bu sırada traktör ilerlemeye başladı. Kurt, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Kurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kurt'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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