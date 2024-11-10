Yerdeki taşı kaldırmak isterken traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
ADANA'nın Kozan ilçesinde tarladaki taşı kaldırmak isterken ilerlemeye başlayan traktörün altında kalan çiftçi Mahmut Kurt (55) hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Kasım 2024 13:29, Son Güncelleme : 10 Kasım 2024 13:30
Kaza, öğle saatlerinde Bağtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada 01 D 4652 plakalı traktörüyle çalışan Mahmut Kurt, araçtan inip yerdeki taşı kaldırmak istedi. Bu sırada traktör ilerlemeye başladı. Kurt, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Kurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kurt'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.