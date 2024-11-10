Kabine üyelerinden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç mesajında, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında rahmet ve minnetle yad ederek, "Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet'imize daima sahip çıkacak, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edecek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Atatürk'ü saygı ve özlemle andıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Atatürk'ü saygı ve rahmetle anarak, "Emanet bıraktığı ülkemizi istikbale taşımak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum." mesajını paylaştı.

- "'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet..."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andı.

Atatürk'ün millete en zor zamanlarda liderlik yaptığını, bağımsızlık ve milli egemenlik yolunda kararlılıkla ilerlenmesini sağladığını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"O'nun 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet, bugün de tüm kurumları ve değerleriyle ayakta durmakta ve çocuklarımıza bıraktığımız en kıymetli miras olmaya devam etmektedir. Maarif ailesi olarak en büyük hedefimiz, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu kıymetli mirası geleceğe taşıyacak olan genç nesilleri her alanda mücehhez, milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete irtihalinin 86. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu toprakları vatan kılmak için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum."

- "Milli Mücadele, onun Başkomutanlığında zafere ulaşmıştır"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, minnetle ve özlemle anarak, şunları kaydetti:

"Bin yıldır yaşadığımız bu coğrafyadan Türk milletini silme planlarının yapıldığı bir süreçte Atatürk, şanlı ordumuzun güzide komutanlarından biri olarak asil milletimize önderlik etmiş, 'Ya istiklal ya ölüm' parolası ile başlatılan Milli Mücadele, onun Başkomutanlığında her türlü zorluk ve yokluğa rağmen zafere ulaşmıştır. Şanlı tarihimizin altın sayfalarına yazılan bu zafer ve ardından kurulan Cumhuriyet'imiz, Ata'mızın sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli lider ve devlet adamlarından biri olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir.

Gerek askerlik hayatı gerekse devlet adamlığı süresince her daim ülkesine ve milletine büyük hizmetlerde bulunan aziz Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras, Türkiye Cumhuriyeti'dir. 101'inci yılına ulaşmanın hep birlikte gurur ve mutluluğunu yaşadığımız Cumhuriyet'imizi, geleceğe güvenle taşımak, kalkındırmak ve bu coğrafyada ilelebet payidar kılmak bizlerin en önemli vazifesidir. Cumhuriyet'imizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte, Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolundaki hayalleri ve iradesi; 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizi hayata geçirmek için en büyük motivasyon kaynağımız olmaktadır."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yeni yerleşkesindeki Atatürk'ü Anma Töreni'ne katıldığını anımsatarak, "Bir asır önce tarihin en zorlu koşullarında bağımsızlık ve hürriyet meşalesini yakan, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hep birlikte yad ettik. Aziz hatırasını yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise mesajında "Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum." ifadesine yer verdi.