Türk Yıldızları'ndan Antalya'da Ata'ya saygı uçuşu
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da Ata'ya saygı uçuşu yaptı. Duman atarak tırmanan uçaklar, dönüş ve alçalış hareketlerinde izleyenleri hayran bıraktı.
Konyaaltı Sahili'nde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ekibe destek verdi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Ata'ya saygı uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu, uluslararası alanda tanınan akrobasi timi Türk Yıldızları, etkili olan yağmura rağmen Konyaaltı Sahili semalarında uçuş yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Antalya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ata'ya saygı uçuşu nefesleri kesti.
Uçakların duman atarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması, izleyenleri hayran bıraktı.
Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla ekibe destek verdi.