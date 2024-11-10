Göztepe'den Mustafa Kemal Atatürk pankartı: Fikirler ölmez

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar vefatının 86. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

İzmir ekibi mücadele öncesinde seremoniye ve ısınmaya Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlerle çıkarken, taraftarlar ise Fikirler Ölmez" yazılı büyük bir pankart açtı.