Göztepe'den Mustafa Kemal Atatürk pankartı: Fikirler ölmez
Göztepe, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde andı. İzmirli taraftarlar kale arkasında Fikirler Ölmez" yazılı büyük bir pankart açarken, sarı-kırmızılı oyuncular sahaya Atatürk resimli tişörtlerle çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2024 15:45, Son Güncelleme : 10 Kasım 2024 16:08
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar vefatının 86. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
İzmir ekibi mücadele öncesinde seremoniye ve ısınmaya Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlerle çıkarken, taraftarlar ise Fikirler Ölmez" yazılı büyük bir pankart açtı.