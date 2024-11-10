Antalya'ya kar yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2024 21:40, Son Güncelleme : 10 Kasım 2024 21:41
Antalya'da hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.
Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yüksekliğinde Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik de beyaza büründü.
Teleferikle zirveye çıkan yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla karşılaştı. Ziyaretçiler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Kar yağışıyla kısa sürede işletmedeki masa ve sandalyelerin de üzeri karla kaplandı.