Galatasaray'dan Mustafa Kemal Atatürk koreografisi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı mücadele öncesi vefatının 86. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için koreografi yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Kasım 2024 17:37, Son Güncelleme : 10 Kasım 2024 17:40
Trendyol Süper Lig 12. Haftasında Galatasaray ile Samsunspor RAMS Park'ta karşılaştı.
Karşılaşma öncesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ıncı yılı dolayısıyla taraftarlar 10 Kasım'a özel bir koreografi hazırladı.