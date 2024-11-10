Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci sıraya yükseldi

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada ilk yarıyı Samet Akaydın'ın 24. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, 54. dakikada Tadic'in penaltı atışında fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı.

Müsabakanın 82. dakikasında ise Sofyan Amrabat farkı 3'e çıkaran isim oldu. Faslı futbolcu, Sivasspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu uzaktan filelere göndererek Kadıköy'deki ilk gol sevincini yaşadı.

Maçta son sözü Allan Saint-Maximin söyledi. 90+4. dakikada Szymanski'nin pasında soldan ceza sahasına giren Maximin, çaprazdan yaptığı vuruşla skoru ilan etti: 4-0.

Samsunspor deplasmanındaki beraberliği ardından Sipay Bodrum FK, Trabzonspor ve Net Global Sivasspor'u mağlup ederek 3 maçta 9 puan alan sarı-lacivertli takım, puanını 26 yaparak ikinci sıraya yükseldi.





- Samet Akaydın, Fenerbahçe'deki ilk golünü attı

Fenerbahçe'de 337 gün sonra ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Net Global Sivasspor'a karşı attı.

Müsabakanın 24. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kale sahasına gönderdiği ortada savunmanın arkasına hareketlenen milli futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.



2022-2023 sezonunun devre arasında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydın, Sivasspor karşısında sarı-lacivertli formayla 29. Süper Lig maçına çıkarken, ilk gol sevincini yaşadı.





- Çağlar Söyüncü devam edemedi

Net Global Sivasspor karşılaşmasının 9. dakikasında sakatlanan Çağlar Söyüncü, oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe'de savunmanın önemli isimlerinden Çağlar Söyüncü, ceza sahası önünde yaşanan bir pozisyonda tehlikeyi uzaklaştırmak isterken Koita'ya çarparak yerde kaldı.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çağlar'ın oyuna devam edemeyeceği kulübeye işaret edildi.

Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında forma giyemeyen ancak Sivasspor maçının kadrosuna alınan Djiku, 12. dakikada Çağlar'ın yerine oyuna girdi.

Alexander Djiku da karşılaşmanın 88. dakikasında kenara geldi. Bu futbolcunun yerine Becao oyuna dahil oldu.





- Tadic ligdeki 6. golünü attı

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dusan Tadic, karşılaşmanın 54. dakikasında penaltıdan kaydettiği golle bu sezon ligdeki 6. golüne ulaştı.

Corendon Alanyaspor karşısında 2, Kasımpaşa, Onvo Antalyaspor ve Samsunspor karşılaşmasında ise birer kez fileleri havalandıran Tadic'in UEFA Avrupa Ligi'nde de bir golü bulunuyor.

Yıldız futbolcu bu sezon forma giydiği 19 resmi karşılaşmada 7 gol kaydederken 7 de asist yaptı.





- Mert Hakan Yandaş beğeni topladı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş performansıyla beğeni topladı.

Sarı-lacivertli ekibin 24. dakikada Samet Akaydın ile bulduğu golde asisti yapan 30 yaşındaki futbolcu, 50. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

Mert Hakan Yandaş'ın ara pasında topla buluşan Youssef En-Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerde kalırken, hakem Kadir Sağlam, VAR uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışında Dusan Tadic fileleri havalandırırken, Mert Hakan Yandaş her iki golde de pozisyonları hazırlayan isim oldu.

Tecrübeli futbolcu, 71. dakikada oyundan çıkarken yerini Fred'e bıraktı.





- Ligdeki 8 galibiyetin 7'sinde gol yemedi

Net Global Sivasspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki 11. maçında 8. galibiyetini elde ederken bu maçların 7'sinde kalesini gole kapattı.

Adana Demirspor'u 1-0, Çaykur Rizespor'u 5-0, Corendon Alanyaspor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 2-0, Onvo Antalyaspor'u 2-0 ve Sipay Bodrum FK'yi de 2-0'lık skorlarla geçen Fenerbahçe, Sivasspor karşısında da 3 puana gol yemeden uzandı.

Bu sezon kalesinde gol gördüğü Göztepe, Galatasaray ve Samsunspor maçlarını kazanamayan sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor'u ise deplasmanda 3-2 mağlup ederken gol yediği bir maçtan ilk kez 3 puanla ayrılmayı başardı.





- Amrabat üst üste 2 lig maçında golle buluştu

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat, Net Global Sivasspor karşılaşmasının 82. dakikasında farkı 3'e çıkarırken bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Geçen hafta Trabzonspor deplasmanında 90+12. dakikada kaydettiği golle 3 puanı getiren Ambarat, Sivasspor'u da boş geçmedi.

Fred'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza sahası dışından çok sert vuran Amrabat, fileleri havalandırırken bu sezon taraftarının önündeki ilk gol sevincini de yaşamış oldu.

Yıldız oyuncu, 88. dakikada taraftarların desteği eşliğinde kenara gelirken, yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.