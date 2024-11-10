Mete Vardar: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm!

Beşiktaş Yöneticisi Mete Vardar, RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Turgut Doman'a çok sert tepki gösterdi. "Ahlaktan yoksun hakem!" diyerek sözlerine başlayan Mete Vardar, şu ifadeleri kullandı:

'İNSANLARI BİRBİRİNE KIRDIRTIYORLAR'

"Ne oluyor ya bu futbolda? Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olan da mutlu olamaz ki! İstedikleri takıma kazandırıyorlar, istedikleri takıma kaybettiriyorlar! Bundan mutlu olan var mı? Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem. Beşiktaş mağlup olsa bile büyüyen kulüp, Beşiktaş'ı böyle sindiremezler. İnsan utanır! Yayıncı kuruluş 5 dakika sonra pozisyonu getiriyor. İnsanları birbirlerine kırdırtıyorlar, mutsuz bir ülke haline getiriyorlar! TFF değişti, ne değişti?"

'ÇOCUĞU OLSAM YÜZÜNE TÜKÜRÜRÜM'

"Kazanan takımlar maçtan sonra çıkıyor ve algı için manipülasyon yapıyorlar. Ayıptır!. Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım. Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm!"