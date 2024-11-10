Burdur'da 2 otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu Hacılar köyü yakınında U dönüşü yaparken, hafif ticari araç ile çarpıştı. Bu sırada otomobil de bu iki araca çarptı.

Otomobillerin şarampole savrulduğu, hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.