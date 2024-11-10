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KYK bursuna zam gelecek mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve öğrenim kredisini almaya hak kazanan öğrenciler belli olmuştu. Tüm gözler şimdi ise 2024-2025 eğitim yılında geçerli olacak burs/kredi miktarı ve banka hesaplarına yapılacak ilk ödemelerin tarihinde olacak. Peki, KYK üç aylık burs ödemesi ne zaman?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Kasım 2024 23:30, Son Güncelleme : 10 Kasım 2024 23:35
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KYK bursuna zam gelecek mi?

2024-2025 eğitim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Burs ve kredi almaya hak kazanan yüz binlerce öğrenci şimdi paraların hesaplarına yatacağı ilk tarihi ve güncel KYK burs/kredi miktarını merak ediyor. İşte, KYK burs ödemelerinde son gelişmeler...

KYK BURSUNA ZAM GELECEK Mİ?

2023-2024 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 2 bin TL olarak belirlenmişti.

Burs ödemeleri yüksek lisansta 4 bin TL, doktorada 6 bin TL olarak güncellenmişti.

2025 yılında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz yıllarda KYK burs sonuçlarının ardından burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

2024-2025 burs ve kredi ödemelerine dair Gençlik ve Spor Bakanlığı'dan konuya resmi bir açıklama gelmedi.

Taahhütname onaylarının verilmesinin ardından, banka hesaplarını açan öğrencilere ödemelerin yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ve kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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